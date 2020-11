Texto: Iria Comesaña

Fotografías: Álvaro Minguito

“Una mujer fuerte, enérgica”. “Autosuficiente, muy independiente”. “Con un carácter tirando a dominante, le gustaba controlar la situación. Era férrea en su comportamiento profesional, y a veces también en el personal”. “Tenía una vida estructurada, un estatus profesional bien considerado, independencia económica”. Amistades y compañeros y compañeras de trabajo son unánimes al describir a Ana María Márquez, cordobesa de 37 años, directora del Museo de Nerja, asesinada por su pareja en agosto de 2014 en el municipio malagueño de Torrox.

También fue unánime su asombro al descubrir, tras el crimen machista, que la violencia que había sufrido venía de atrás. Por más que se sepa que no existe un perfil de mujer maltratada, en cada uno de los testimonios recogidos para este reportaje se repite como una letanía la misma idea: “Jamás en la vida hubiera sospechado que pudieran estar maltratándola”. “Era imposible pensar algo así de ella”.

Ana María Márquez nunca compartió con nadie ni una sola de las agresiones que sufría por parte de Miguel Martínez Alba. Lo conocía desde su juventud en Córdoba, pero habían iniciado el noviazgo hacía alrededor de un año y medio. En su entorno no se activó ninguna alarma, hasta que la autopsia sacó a la luz una realidad incontestable: además de las 131 puñaladas que acabaron con su vida, por las que un jurado condenó a Martínez a 23 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento, se descubrieron lesiones antiguas que demostraban malos tratos habituales, lo que aumentó la pena de prisión en un año más.

La historia de alguna de estas agresiones se desveló durante el juicio: por ejemplo, pocos meses antes de su muerte, la mujer llegó al trabajo con un mordisco en la nariz que necesitó varios puntos de sutura y que la hizo quedarse varios días en casa, algo muy extraño en ella. Dijo a sus compañeros que le había mordido un perro. Nadie lo puso en duda. En el juicio se acreditó que semejante agresión la había cometido el hombre con quien compartía su vida.

El asesinato se produjo el 8 de agosto de 2014 en casa de ella, un piso en un bloque a pie de playa, en Torrox. La pareja había discutido la noche anterior y él se había marchado para pasar la noche en bares y en casa de un amigo. Por la mañana, Ana María lo había llamado porque necesitaba el coche para ir a trabajar y, cuando llegó, volvieron a discutir. Por sorpresa y por la espalda, él le golpeó la cabeza con una botella, dejándola atontada, y agarrándola del pelo la llevó al cuarto de baño, donde empezó a apuñalarla y la tiró a la bañera para seguir dándole cuchilladas.

La descripción de las heridas que presentó la Fiscalía en el juicio ocupa seis folios: 131 puñaladas, de las que solo una, o quizá dos, fueron mortales, y las demás solo sirvieron para aumentar su sufrimiento. También 29 contusiones, algunas antiguas, de días o semanas atrás.

En la vivienda de arriba escucharon la discusión y bajaron dos veces para llamar a la puerta, pero Miguel Martínez no les abrió. Avisaron entonces a la Guardia Civil, pero cuando los agentes llegaron el asesino tampoco interrumpió el apuñalamiento. Las fuerzas de seguridad terminaron entrando por la terraza. Dentro de la casa encontraron al agresor ensangrentado, que les dijo: “Ya está, ya lo he hecho”. La víctima aún estaba viva, pero agonizaba en la bañera y murió antes de que pudieran socorrerla.

Ana María era una mujer muy respetada en Nerja, en la comunidad arqueológica de la que formaba parte y en el Museo que dirigía desde hacía menos de un año. Cuenta con un página en Wikipedia que detalla sus investigaciones. Había ganado la plaza de directora del Museo por concurso siendo aún joven, tras una vida dedicada a las excavaciones arqueológicas en destacados enclaves de Andalucía, y en especial en la misma Cueva de Nerja.

Licenciada en Historia por la Universidad de Córdoba, la estrecha relación de su facultad con este importantísimo yacimiento, descubierto por casualidad en 1959 y aún por explorar en su mayor parte, la hizo participar en sus excavaciones desde sus primeras prácticas como estudiante. Especializada en Arqueología, Prehistoria y Arte Rupestre y máster en Museología, se labró el perfil idóneo para terminar dirigiendo la institución encargada de divulgar los hallazgos de la Cueva de Nerja, por la que sentía pasión.

“Los arqueólogos somos especiales, hasta cuando dormimos soñamos con arqueología”, afirma el actual conservador de la Cueva, Luis-Efrén Fernández, para explicar el entusiasmo de Ana María por este yacimiento, que él también comparte. “Fue una de mis mejores alumnas y una de mis mejores maestras”, sentencia al exponer los méritos de una compañera cuya vida se truncó en su mejor momento profesional: “Cuando había roto el lastre que te une a tus profesores cuando eres estudiante, y tenía el bagaje formativo suficiente para volar sola”.

De esa etapa como investigadora, Fernández destaca “su capacidad para sistematizar sus hallazgos: su trabajo en la Sala de la Torca de la Cueva de Nerja es una referencia de cómo abordar los estudios sobre piezas muebles de arte prehistórico. Tenía una tremenda disciplina con el trabajo científico”.

La Cueva de Nerja, un subsuelo cuajado de estalactitas y estalagmitas de una belleza abrumadora, tiene espacios que no están abiertos al público por su importancia para la investigación, como la Sala de la Torca en la que Ana María Márquez empezó a bregarse como arqueóloga. Aislada del ruido, el tiempo parece detenerse, atrapado en las cuerdas que cuelgan del techo al suelo, marcando las cuadrículas de la excavación.

El registro prehistórico es extremadamente frágil, y para no alterarlo, aquí se trabaja como románticamente imaginamos a los arqueólogos, a mano, retirando la tierra con lanceta y brocha. El conservador de la cueva explica que en este lugar privilegiado pasó Ana María “horas y horas de trabajo, pero también de risas”, y entre halagos a sus conocimientos sobre Prehistoria se cuelan recuerdos personales de quien fue su amiga durante 20 años: “Era muy buena arqueóloga, pero también podría haber sido cocinera”. Al final se hace el silencio. “Es que es imposible entrar en esta sala y no acordarte de ella”.

El entonces gerente de la Fundación responsable del Museo, Ángel Ruiz, que la contrató para trabajos puntuales años antes de que lograra la plaza, explica que Ana María había colaborado en una nueva musealización del Museo de Córdoba y que le pareció la adecuada para darle sentido al de Nerja, que se había abierto sin un proyecto del todo claro. Luis-Efrén Fernández confirma que el Museo se abrió con contenidos muy profesionales y difíciles de mantener, adecuados para expertos pero no para el gran público.

El mérito de Ana María fue “dar ese salto, modificar los criterios expositivos para que fuese asequible a un investigador profesional, a un jardinero de Düsseldorf o a un estudiante de Primaria de Murcia”. La sala de exposiciones del Museo de Nerja lleva hoy el nombre de Ana María Márquez a modo de recuerdo y homenaje.

Ana María vivía volcada en su trabajo, al que dedicaba muchísimas horas y donde tenía a sus amistades. Su familia era muy reducida: solo tenía un hermano. La familia ya había sufrido pérdidas prematuras: la madre había fallecido cuando Ana María tenía diez años y su padre, un ginecólogo de Cáceres afincado en Córdoba al casarse, quedó muy afectado.

Ese núcleo familiar tan reducido marcó el carácter de Ana María, según sus amigos. Muy responsable, y acostumbrada a hacerse cargo de los suyos, cuando a su padre le diagnosticaron cáncer ella se volcó en su cuidado. Falleció en abril de 2013, y fue más o menos entonces cuando su entorno cree que comenzó su relación sentimental con Miguel Martínez Alba, a quien conocía desde que eran jóvenes y con quien convivía los fines de semana. Entre semana él seguía viviendo en Córdoba, donde trabajaba en los negocios de hostelería familiares.

Los amigos y amigas de Ana María apenas lo conocían. Las pocas veces que se habían cruzado, no habían conectado. “Me presentó a ese individuo en una celebración de la Cueva de Nerja poco antes de su muerte y por una intuición le pregunté si estaba bien con él. Me dijo un ‘bien’ muy seco. Pero yo tampoco solía preguntarle por sus parejas”, cuenta Luis-Efrén Fernández, que en aquel tiempo hablaba por teléfono con ella casi a diario por trabajo.

Sí había notado que ella tenía “un empeño con ayudarlo en los negocios de hostelería que él tenía en Córdoba”. Estaba “tan volcada en él, que en los últimos tiempos tenía algunos despistes, como demorarse en abrir los correos electrónicos o no recordar conversaciones que habíamos tenido, como si tuviera otros líos en la cabeza”. Mirando atrás, el conservador de la Cueva de Nerja lamenta no haber leído estos indicios, sobre todo el más evidente, el mordisco que todos vieron. Pero incluso ahora, rememorando si ella mostró algún momento de debilidad, responde tajante que no.

Los despistes los notó también Antonio Montesinos, un técnico del Museo que trataba a diario con Ana María desde que la nombraron directora y que había conocido a su pareja en esa misma celebración de la Cueva de Nerja. Fue de los primeros en enterarse del asesinato, cuando la Guardia Civil se presentó en su trabajo esa mañana haciendo preguntas y en un desliz los agentes se refirieron a ella en pasado. Y fue el testigo que habló del mordisco en la nariz durante el juicio.

Montesinos había notado que en los últimos tiempos ella “cerraba la puerta del despacho y la oía hablar a gritos”, pero como era nueva en el cargo lo achacó a las presiones del puesto. “Y fumaba mucho, probablemente todo estaba relacionado”, señala. Pero todo eso lo pensó después del crimen, cuando pudo reflexionar sobre lo que había visto en esas últimas semanas y llegó a sentirse culpable por no haberse dado cuenta de que pasaba algo más grave.

Es un sentimiento que conoce muy bien Rosa, amiga íntima de Ana María que prefiere que no se publique su apellido: “Siento hoy la misma rabia e impotencia que hace seis años. Y me siento culpable porque el último mes de su vida yo me había operado y ella no quería hablarme de nada malo para no preocuparme, pero yo debería haberlo visto. Unos días antes me llamó llorando, pero lo achacó a un problema que tenía otra amiga. Hasta después no até cabos”. Tirando de esos hilos, a Rosa se le viene a la cabeza el mordisco en la nariz. O que poco antes de morir Ana María fue entrevistada en una televisión local y eligió como canción favorita una nana triste. O que estaba “demasiado ilusionada” con su relación.

Rosa apenas conocía a su pareja, a pesar de la estrecha amistad que unía a las dos mujeres: “Puede que lo viera un par de veces. Yo no era amiga de él, era amiga de Ana María”, zanja. Darle tantas vueltas a lo ocurrido, y a la idea entonces inconcebible de que ese hombre que no llamaba la atención estuviera maltratando a la mujer “fuerte, súper abierta, muy simpática, llena de coraje” que era su amiga ha cambiado su forma de pensar: “Es como si de pronto hubiera empezado a ver las cosas que no son normales en las relaciones de las personas que me importan. Ahora hablo con esas personas y se lo digo. Y tengo amigas que han salido de relaciones así”.

La labor de la fiscal del caso, Cristina Olazaran, fue también una especie de investigación forense para demostrar no solo el asesinato, sino una violencia habitual silenciada “que había ido in crescendo”. “Ella había sido súper discreta, nunca dijo que fuese víctima de maltrato, ni siquiera que estuviese mal con su pareja, así que en el juicio tuvimos que relacionar los indicios para demostrárselo al jurado”.

Las lesiones antiguas que reveló la autopsia, el comportamiento previo del agresor, que tenía antecedentes por malos tratos a otra pareja; que él hubiera admitido en una entrevista con su psicóloga que la había golpeado alguna vez e incluso que la había mordido; las heridas que los testigos le habían visto a Ana María… todo fue formando un relato coherente gracias a peritos y testigos. “Con el mordisco en la nariz me ayudó mucho una persona del jurado, que fue muy avispada y le hizo una pregunta a un testigo que nos permitió darnos cuenta de que había sido una agresión de él, no el ataque de un perro como ella le había contado a todo el mundo”.

El jurado vio claro el asesinato. La prolija enumeración de las heridas sirvió para demostrar que el agresor “sabía perfectamente lo que estaba haciendo y actuó con mucha frialdad”, explica la fiscal Olazaran. “Los forenses explicaron –añade– que solo una o dos heridas eran mortales. Una en el cuello y otra en la espalda eran las más letales, pero todas las demás sobraban para el propósito de matarla; este hombre sabía que quería hacer mucho daño”.

Los médicos declararon en el juicio que la víctima presentaba muchas heridas en zonas no vitales, incluso sobre el mismo punto, unas sobre otras. En ellas el arma se usó a modo de “máquina de coser”, con apuñalamientos poco profundos y seguidos que no hicieron sino aumentar su sufrimiento, cuando por su superioridad física y circunstancial “le hubiera sido muy fácil acabar con su vida de una sola cuchillada”, describe la sentencia. El asesino ni siquiera se interrumpió cuando los agentes llamaron a su puerta: “Tenía que terminar lo que estaba haciendo”, dice la fiscal.

Olazaran comparte la percepción de que Ana María era una mujer enérgica y autónoma, pero recuerda que muchas víctimas de violencia machista “no quieren hablar de ello porque les da una vergüenza terrible”. En este caso, si la imagen que ella irradiaba y tenía de sí misma era de fortaleza y solvencia en las demás facetas de su vida, admitir que su relación de pareja escapaba de su control pudo resultarle imposible.

La noticia del asesinato de la directora del Museo de Nerja conmocionó al pequeño municipio de la Costa del Sol, como recuerda la entonces concejal de Igualdad, Gema García, que trataba frecuentemente con Ana María porque también era concejal de Cultura y que, como los demás, había conocido a su pareja meses antes en el mismo acto oficial de la Cueva de Nerja.

Igual que a los compañeros de ella, le había parecido “que se quedaba en un segundo plano”, pero lo achacó al contraste con la personalidad “tan explosiva de ella”. “El día del crimen estábamos celebrando un Pleno municipal y el alcalde se ausentó porque lo llamaron, en su calidad de vicepresidente de la Fundación de la Cueva de Nerja. Tardaba mucho y empezamos a alarmarnos, hasta que llegó y nos contó lo que había pasado. Sobre la marcha, el Pleno decidió guardar un minuto de silencio”.

Para llegar desde el Ayuntamiento hasta el Museo solo hay que cruzar la Plaza de España, donde seis años antes otra mujer, Cecilia Coria, había sido asesinada por su pareja en plena calle. Días después, el alcalde propuso a la Fundación Cueva de Nerja ponerle el nombre de Ana María Márquez a la sala de exposiciones del Museo, que fue rotulada a los tres meses, coincidiendo con el 25-N, el Día Internacional contra la Violencia de Género.

El Ayuntamiento de Torrox, el pueblo vecino en el que vivía la víctima y donde se produjo el crimen, convocó una concentración ese mismo día y decretó tres días de luto oficial. También el Gobierno central y la Junta de Andalucía mostraron su condena por el feminicidio. Ana María fue la víctima número 36 de la violencia machista de ese año en España, la novena en Andalucía y la tercera en la provincia de Málaga, después de que la semana anterior Verónica Frías, de 24 años, hubiera sido asesinada por su exnovio en la capital malagueña.