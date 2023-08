Violencias previas

Que las alarmas no hubieran saltado nunca en el entorno de la víctima no es extraño en casos como el de Zuni. En su experiencia como psicóloga de supervivientes de violencia machista, Montse Plaza ha constatado que las mujeres que la sufren “son capaces de llevarlo desde el espacio más íntimo, por vergüenza, por miedo, por historias familiares o por amenazas”, explica. “Que el entorno no perciba el miedo no significa que ella no lo tenga, porque cuando se dice que la violencia machista es del ámbito privado, del ámbito íntimo, significa que lo es del ámbito del silencio más absoluto”, asegura.

Zuni no estaba ni aislada ni mostraba tener miedo de su pareja. Era una mujer con una vida social activa y económicamente autónoma. Ahora bien, Plaza enfatiza que el control sobre la mujer “no siempre toma formas que resultan obvias y evidentes”. “Ejercer control no tiene que pasar por impedirnos salir con quien queremos, tiene que ampliarse la mirada, porque el control va mucho más allá, y que el entorno no se entere no significa que la mujer no lo sufra”, afirma Plaza.

Su hermana Cinthya dice que nunca vio ni supo de una pelea “fuerte” entre la pareja, pero menciona que “él era de machaque emocional, de quererla achicar”. Se refiere así a comentarios de menosprecio hacia Zuni, algo que no relaciona con el machismo, sino con una actitud clasista, por el hecho de que Roberto provenía de una familia económicamente más acomodada y tenía un nivel cultural superior.

Plaza advierte en la voluntad de “quererla achicar” una definición de violencia machista. “Ver estas cosas como violencia y ponerle este nombre es difícil, porque están socialmente muy normalizadas”, advierte, a la vez que añade otra dificultad: el estereotipo de quiénes son las mujeres víctimas. Y Zuni no era una “víctima perfecta”.

La noche en la que fue asesinada, Zuni había insultado a gritos a Roberto, según declaró su compañera de piso. “Las mujeres sabemos defendernos y replicar y, en situaciones de violencia, podemos ejercer violencia reactiva, lo que pasa es que salimos perdiendo, porque el poder y el control lo tiene el otro”, argumenta Plaza: “Que nos maten es el extremo de salir perdiendo”.

Tres meses antes de ser asesinada, Zuni ya había hecho un intento de cortar de cuajo la relación con Roberto. Su reacción fue decirle que se suicidaría. “Se fue a un puente con el coche y fueron a buscarlo. Supongo que esto hizo que ella no se fuera. De esto me enteré cuando empezaron a hablar las que vivían con ellos”, cuenta Cinthya.

Plaza sitúa este hecho como un episodio de violencia contra Zuni. “Es una amenaza para poder retener a la mujer y poder continuar ejerciendo el poder y el control sobre ella”, afirma la psicóloga, que insiste en que los feminicidios “no son de la noche al día”: “Los orígenes de la violencia son normalmente anteriores a lo que las mujeres, su entorno e incluso, en ocasiones, las profesionales identificamos”.

Zuni no había visto la necesidad o la posibilidad de interponer una denuncia contra quien llegaría a asesinarla, tras 12 años de relación. En cerca de 7 de cada 10 feminicidios del año 2014 no hubo denuncias previas. En 2021, fue así en 8 de cada 10.

La cifra de mujeres víctimas de violencia que no denuncian continúa siendo muy alta siete años después: la fórmula que institucionalmente se mantiene como receta universalmente válida frente a la violencia no se ha convertido en una protección sistemática para las mujeres. La abogada Sònia Ricondo plantea que esto es así, especialmente, en los casos en los que no hay violencia física. “El maltrato psicológico jurídicamente es muy difícil de probar y hay casos en los que incluso es difícil encajarlo en un tipo delictivo y que el juez entienda que es una conducta violenta”, explica la letrada.

La minoría de mujeres asesinadas en 2014 que habían interpuesto denuncia contra quien llegaría a matarlas lo hicieron por violencia física, por amenazas, acoso, violencia verbal, retención forzada, quebrantamiento de medidas penales, por ser echadas de casa sin las llaves, violencia sexual, impedir el acceso al dinero y destruir propiedades de la mujer.

Son muchas las expertas en violencias que cuestionan también la eficacia de la valoración del riesgo que hace la policía, que suele salir baja a no ser que se observe que la agresión pueda ser inmediata. Esta valoración condiciona el acceso a órdenes de protección. Catalunya está a la cabeza de territorios del Estado donde más se deniegan.