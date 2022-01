Texto: Anna Gimeno

Fotografías: Elvira Megías

Esta historia fue publicada en enero de 2022.

Alicia fue asesinada por un hombre al que su familia y entorno no conocían. Los hechos ocurrieron en casa de Alicia, de 58 años, un apartamento al que se había mudado recientemente en la playa de El Campello (Alicante). En Lorca (Murcia), el pueblo en el que había vivido y criado a sus hijas e hijo antes de separarse y en el que había sido concejala años atrás, fue juzgada socialmente y, con ello, revictimizada.

”Vinieron a decirme que Alicia se lo había buscado por haberse separado de su marido y aspirar a una vida independiente; y que a las mujeres, cuando nos separamos, se nos va la cabeza”, cuenta una de sus amigas de toda la vida. “Que se sepa que cuando la asesinaron hubo gente que la juzgó y la culpabilizó de su propio asesinato, entre ellos algún concejal de la oposición municipal”, recuerda. “Publica mi nombre porque quiero que se sepa que lo cuento yo”, dice Lina Mena.

En el pueblo, “pese a haber sido concejala, pasaron de puntillas por su muerte, no hay una placa o algún detalle que la recuerde”, lamenta su amiga. Y prosigue: “Durante muchos años, en su entorno prácticamente no hemos hablado de lo que pasó, hay mucho silencio debido al dolor, pero necesito decir que Alicia, que trabajó con responsabilidad por su pueblo, merece un reconocimiento”.

La presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, Pilar Fermández, está de acuerdo. Y añade: “Es muy común que se ponga el foco en la mujer y que se la señale como culpable de su asesinato o de las agresiones que sufrimos; en muchos casos se han seguido haciendo juicios paralelos, hasta en la actualidad, como en el de La Manada, por ejemplo, cuestionándola incluso por hacer su vida, por salir a la calle después de la violación”. Fernández insiste en la idea de cómo la sociedad sigue juzgando a las mujeres: “Aún hoy en día se nos dice que vamos provocando, se nos juzga por nuestra forma de vestir o a qué horas vamos por la calle, como si por ello estuvieran justificadas las agresiones”.

Alicia había puesto fin a su matrimonio hacía apenas unos meses cuando fue asesinada. Pero su exmarido no fue el agresor. Mantenía una relación cordial con su expareja y padre de sus hijos y buscaba emprender una nueva vida. Sus dos hijas y su hijo eran mayores de edad. En unos días iba a ser abuela por primera vez, esperaba la inminente llamada de su hija anunciando el parto y apenas empezaba a recorrer un nuevo proyecto vital cuando Riaz Khuram, su asesino, se cruzó en su camino.

La sentencia considera hechos probados que Alicia recibió de manera sorpresiva un fuerte golpe en la cabeza con una banqueta que le causó la muerte y no le permitió ningún tipo de defensa. El asesino, además, huyó sin prestarle socorro y fue detenido en Limbiate (Milán) el 8 de abril, casi dos meses después del feminicidio. Tras el juicio que se celebró con jurado popular en la Audiencia Provincial de Alicante y dos recursos desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Riaz Khuram fue condenado a 16 años y seis meses de prisión, con agravante de alevosía.

La historia de Alicia es la de una mujer con iniciativa, idealista y con mucho carácter, que se casó y tuvo a sus hijos muy joven y decidió emprender una vida independiente en la madurez. En la legislatura 1995-99 se embarcó en el proyecto político del PSOE en Lorca y fue concejala responsable de Turismo, Comercio y Artesanía, al frente además de la Primavera Cinematográfica de Lorca-Semana de Cine Español, un cargo del que “dimitió desencantada de la política antes de acabar la legislatura”, cuenta su amiga Lina.

Al separarse, abandonó Lorca y se buscó un apartamento en la playa de Muchavista de El Campello, cerca de su hermana. En el edificio de los apartamentos donde ocurrió el feminicidio, el vecindario la recuerda de oídas, más por los rumores y comentarios a raíz de la publicación de la noticia en la prensa que por haberla conocido personalmente. Son apartamentos vacacionales frente al mar con mucho inquilino de paso y también una importante población extranjera, un lugar donde Alicia apenas había tenido oportunidad de darse a conocer.

El conserje del bloque sí la recuerda y nos cuenta que acompañó a la comitiva policial y familiar a la apertura de la puerta del apartamento aquel 14 de febrero de 2014 tras la denuncia de la hermana de Alicia, alarmada por su ausencia y falta de respuesta. También recoge la sentencia que este conserje fue la única persona que afirmó haber visto a Alicia con el que fue su asesino, en una sola ocasión, saliendo del inmueble unos días antes del crimen, según su declaración.

La prensa recogió de la sentencia la idea de que Alicia había iniciado una relación con el que fue su agresor, pero su entorno discrepa en este asunto y encontramos testimonios contradictorios. La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat Valenciana solicitaron la agravante de parentesco durante la instrucción pero finalmente esta fue desestimada. No obstante, la sentencia considera hechos probados que el autor del asesinato “acudió invitado por Alicia a su domicilio a pasar unos días”, es decir, que no entró al domicilio por la fuerza, aunque no explica cómo se llegó a la conclusión de que había sido invitado “a pasar unos días” ni que esa invitación significara una relación afectiva.

En su entorno, Lina Mena no solo niega cualquier relación sentimental entre la víctima y el agresor, también sostiene que podría haberse interpretado de esta manera simplemente porque se trataba de una mujer que comenzaba a hacer vida independiente. Mena no descarta que Alicia atendiera e incluso pudiera tener intención de ayudar de alguna manera al agresor, un hombre paquistaní, de 29 años, en relación con su situación en España, ya que, según su testimonio, era una mujer solidaria y dada a ayudar a quien lo necesitara.

De hecho, unos meses atrás, según recuerda Mena, Alicia le habló de él: “Alicia me habló del que después sería su asesino pero fue exclusivamente en relación con que un conocido de ambos se lo había presentado y buscaba ayuda con respecto a su situación en España. Recuerdo que Alicia manifestó una cierta extrañeza y desconfianza hacia él y nunca más volvió a nombrarlo”, asegura su amiga.

Realmente, el hecho de que pudieran haber iniciado una relación o se tratara de un ofrecimiento de ayuda ocasional, no tiene relevancia en lo que se refiere a la calificación del caso como violencia de género ya que esta puede darse también contra mujeres que no son pareja del agresor ni mantienen o han mantenido una relación sentimental con él. Por otra parte, Alicia era una mujer libre y mayor de edad. Pero sí es relevante el hecho de que cuando una mujer madura e independiente se relaciona libremente, presta su ayuda o incluso recibe en su domicilio a un hombre, se interprete en los medios de comunicación e incluso se pueda dar a entender en una sentencia como una relación sentimental probada.

El caso fue considerado oficialmente como violencia de género en una fecha en la que solo se registraba como tal en la estadística oficial aquella ejercida por la pareja, expareja o persona con la que la víctima mantuviera o hubiera mantenido una relación sentimental, de modo que se tomó en consideración lo que la sentencia apuntaba y la prensa daba como confirmado.

Hasta el 1 de enero de 2022, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no ha comenzado a registrar en sus estadísticas como violencia machista la ejercida por hombres contra mujeres fuera del marco de las relaciones de pareja. Es decir, toda aquella que se considere motivada por discriminación sexual o por las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, tal como establece desde 2011 el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014.

La familia de Alicia ha declinado hablar. Aún duele demasiado para hacer memoria de lo que pasó. No obstante, una de sus hermanas sí manifestó que no consideran el caso como violencia de género, quizá porque, como declaró la familia y amistades en el juicio, no reconocieron entre víctima y agresor ninguna relación. Sin embargo, otra de sus hermanas, según publican algunos medios, declaró que Alicia le había contado días antes que había conocido al agresor recientemente y que este le había pedido que se casara con él para obtener papeles, pero ella se había negado. Una circunstancia que no consta en la sentencia pero que, según algunos medios, el asesino también expuso en el juicio.

Con o sin relación sentimental, Alicia fue doblemente víctima, primero por su feminicidio y, con posterioridad, por la sanción social sexista que se produjo en Lorca, el municipio en el que había vivido, donde vivían sus hijos y donde era conocida.

Control patriarcal durante toda la vida

La especialista en investigación con perspectiva de género y profesora de Sociología de la Universitat de València Teresa Samper Gras considera que este caso recuerda que “la violencia es un método para el control y el sometimiento de las mujeres a los roles que interesan al poder”. En el caso de Alicia, el juicio social que sufrió, dice Samper, viene a señalar que “las mujeres deben estar bajo el control patriarcal y, además, deben hacerlo durante toda la vida, no solo hasta que los hijos crecen y se hacen independientes, también después”. De hecho, continúa la investigadora, “Alicia decide separarse siendo ya una mujer de 58 años, y es sancionada socialmente incluso habiendo cumplido su rol de madre cuidadora hasta que sus hijos fueron mayores de edad”.

Para Samper, “la figura del estereotipo de género reúne todo lo que el sistema espera de las mujeres, un imaginario muy falso que se construye para el orden social y con el que las mujeres cargamos en todas partes, en nuestra vida cotidiana, cuando vamos a entrevistas de trabajo, cuando denunciamos, cuando nos divorciamos… ”. Precisamente, en una investigación sobre la custodia compartida en la Comunidad Valenciana, afirma Samper, advierten que “en ese proceso las madres tienen que lidiar con los estereotipos de mujeres mentirosas, ambiciosas, frías, que persiguen quedarse con todo el dinero, los hijos en común y la casa familiar, una idea estereotipada que, como otras, quedó absolutamente desmentida por los datos”.

Ocurre igual, señala la investigadora, con las supuestas denuncias falsas en violencia de género, “que buscan frenar las denuncias” y un “retroceso en los avances hacia la igualdad frente a las demostraciones de poder de las mujeres, más visibles en los últimos años; es decir sembrar el miedo para frenar el avance”.

Para la investigadora de la Universitat de València, “la comprensión social de la violencia de género es muy importante”. Por ello recalca “el acierto del método de análisis” empleado en el proyecto #PorTodas: “Realiza una investigación de casos en profundidad, en movimiento temporal –al analizar la situación previa y posterior a cada feminicidio– y espacial –al analizar casos de diferentes territorios–, e incorporar el análisis del contexto y una perspectiva multidisciplinar”.

La violencia de género, según la profesora, “no debe analizarse desde una sola disciplina, como podría ser la sociología, porque también confluye el contexto histórico y el sistema capitalista apoyado en las relaciones de poder sobre las mujeres”, argumenta. En ese marco, señala la investigadora, “la violencia cumple la función de controlar a las mujeres y mantenerlas en los roles que interesan al poder: ten miedo de dejar a tu marido, no denuncies, no vayas sola, sé modélica y, además, durante toda la vida”.

Por otra parte, para la especialista en investigación con perspectiva de género, “resulta inusual que Alicia fuera juzgada y culpabilizada de su propio asesinato porque en este caso confluyen dos subalternidades, la de inmigrante –del agresor– y la sexual –de la víctima–, y en estos casos es más común atribuir la responsabilidad o la causa a la cultura de origen del migrante”, explica.

Al preguntar a diferentes fuentes sobre el feminicidio de Alicia, incluso fuentes policiales, la nacionalidad del agresor se esgrimía como factor explicativo, atribuyendo a su cultura de origen una mayor carga de discriminación sexual. Sigue presente la falaz creencia de que las agresiones machistas son más propias de otras culturas distintas a la nuestra así como la asociación de la violencia machista con perfiles de marginalidad. Pero los prejuicios respecto a la nacionalidad del machismo quedan desmentidos por los datos.

En el Informe 1.000 casos de víctimas mortales por violencia de género 2003-2019, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se muestra que, de todos los casos de feminicidios registrados entre enero de 2003 y abril de 2019, el 66,4% de los agresores eran españoles. En el análisis de las zonas geográficas de procedencia de los agresores extranjeros se observa, además, que los más numerosos son los originarios de América Latina (42%) y Europa (34%). En el mismo informe se muestra que las víctimas mortales españolas asesinadas por un extranjero fueron un 7% del total de víctimas, el mismo porcentaje que de extranjeras asesinadas por un español, en dicho periodo.

Alicia era activa en redes sociales con una cuenta en Facebook. El mismo día de su asesinato, el 14 de febrero de 2014, publicó una entrada irónica y de desapego en tono de humor sobre San Valentín. Los días previos publicó una foto de sus hijos con el texto “lo mejor de mi vida” e intercambió comentarios con familiares y amigos en los que podía adivinarse a una mujer con planes de encontrarse con familia y amigas, ir a algún concierto y divertirse.